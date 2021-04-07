«Страшно гордясь собой»: Анна Михалкова поделилась впечатлениями от цифрового детокса

Актриса более чем на три недели отказалась от социальных сетей.

46-летняя актриса Анна Михалкова более трех недель не выкладывала ничего в Instagram. Появившись после продолжительно затишья 6 апреля, она поделилась с подписчиками, что с началом Великого поста решила устроить себе цифровой детокс и не заходить в социальные сети.

Заслуженная артистка России призналась, что поначалу это очень сложно, и рука постоянно тянется к телефону, чтобы проверить ленту. Но через неделю воздержания женщина начала гордиться собой, как будто смогла перебороть пагубную привычку.

«Как человек, бросивший курить, начинает различать и радоваться запахам или бросивший пить начинает радоваться тому, что просыпается с легкой и светлой головой! Какое количество времени сжирает ненужная информация о жизни совершенно чужих мне людей! Страшно гордясь собой, решила, что можно вернуться в мой виртуальный мир», — написала Михалкова.

Актриса пошутила, что выйдя после перерыва в Instagram и Facebook, она была удивлена тем, сколько всего пропустила. Анна иронично подчеркнула, что впредь она уже не сможет отказаться от всей этой «важной» информации.

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Кстати, похоже, что артистка еще и пытается соблюдать пост. Многие ее поклонники в комментариях под свежим фото отмечают, что она похудела и стала лучше выглядеть.

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