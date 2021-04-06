В передаче «Живая еда» рассказали о пользе шоколада для сердца

В минувшие выходные в программе «Живая еда с Сергеем Малоземовым» на НТВ эксперты поделились открытием, что шоколад полезен для сердца. Соответствующее исследование провели ученые из медицинского колледжа Бейлора в США. Они проанализировали связь между здоровьем и потреблением шоколада у 300 с лишним тысяч жителей Америки, Швеции и Австралии.

Ранее уже было установлено, что шоколад положительно влияет на давление и состояние сосудов. Теперь же медиков интересовало, есть ли связь между этим продуктом и ишемической болезнью сердца, которая, в свою очередь, может привести к инфаркту. Выяснилось, что в шоколаде имеются такие полезные вещества, как флавоноиды, метилксантины, полифенолы и стеариновая кислота. Они препятствуют воспалительным реакциям и повышают уровень «хорошего» холестерина.

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У тех участников исследования, кто регулярно употреблял шоколад более одного раза в неделю, риск ишемической болезни сердца был ниже на 8%. Американские ученые, правда, не сравнивали отдельные виды шоколада и не высчитывали его оптимальную порцию для человека. Но в передаче привели более ранние исследования, которые говорят, что оптимально съедать не больше 30-45 граммов этой сладости в день. Иначе на первый план уже выйдет не польза, а вред от сахара и жира. И, конечно же, стоит выбирать шоколад с меньшим количеством других примесей.

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