«Смотрят, как на прокаженную»: Седокова вспомнила, как из-за коронавируса от нее убегали люди

Певица Анна Седокова призналась, что никогда не забудет тот день, когда в прессе появились сообщения о том, что ее муж Янис Тимма заболел коронавирусом.

«Я увидела, как от нас убегают люди. Я еще не знала, больна ли я или нет. Была в маске. Но я видела, как на нас показывают пальцем», — написала 38-летняя звезда в Instagram.

Анна также вспомнила, что более чем через месяц они с мужем привели ребенка в детский клуб, и, завидев их, одна из сотрудниц побежала за помощью. После этого звездную чету остановили и потребовали предъявить справки об отсутствии болезни.

«Все правильно, я тоже согласна. Но этот взгляд. Когда на тебя смотрят, как на прокаженную. Когда ты идешь, а люди убегают», — с содроганием вспоминает Седокова.

По ее словам, в этой ситуации страшнее была не сама болезнь, а люди, что пытались от спастись.

Кстати, в том же посте певица посетовала, что, когда она выкладывает в Instagram свою фигуру, то получает по 138 тысяч лайков, а рассказ о борьбе со сложным заболеванием собирает всего 11 тысяч. Тоже любопытный показатель общественных нравов.

Смотрите также: