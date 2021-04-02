«Откладывала здоровье в дальний ящик»: Тодоренко пожалела, что поздно установила брекеты

Звезда ТВ сделала это только в 30 лет, а ранее ее останавливали комплексы.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко высказалась о своей боязни установки брекетов. 2 апреля она сообщила в Instagram, что жалеет о том, что не сделала этого раньше.

«Мне понадобилось много лет, чтобы решиться на установку брекетов. Регулярные съемки, страх выглядеть плохо с металлической пластинкой на зубах, стеснение, боязнь дефекта в произношении — все порождало во мне комплексы, и я откладывала здоровье в самый дальний ящик. И вот к 30, наконец-то, пришло осознание, лучше поздно, чем никогда», — написала звезда телешоу.

К слову, брекеты теперь носит и блогер Даня Милохин, у него на зубах стоит такая же система. На его примере Регина порадовалась, что младшие товарищи уже в юном возрасте начинают уделять внимание своему здоровью. Ведущая даже предположила, что теперь звезды начнут задавать тренд на ношение брекетов.

Кстати, она добавила, что, установив скобы на зубах, она вдруг заметила, что вокруг нее появилось множество людей с такими же приспособлениями. Звезда назвала это явление «керамика к керамике притягивается».

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