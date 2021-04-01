«Он уже в таком полузабытьи находится»: Лещенко прокомментировал состояние 83-летнего Зайцева

Поклонники известного модельера Вячеслава Зайцева беспокоятся о его состоянии. 83-летний мужчина уже довольно долго борется с болезнью Паркинсона. Как пишут компетентные издания, именитый кутюрье вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

В начале марта Зайцев отметил очередной день рождения, и торжество, организованное в его честь, закончилось малоприятной историей. Один из именитых гостей того вечера — певец Лев Лещенко — отметил, что мероприятие делал не сам именинник, а его помощники. По мнению народного артиста, модельер уже вряд ли может принимать самостоятельные решения.

«Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком, знаете, полузабытьи находится, и было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ и человек. Который одел, обул нашу страну в те годы, когда она была черно-белой краской нарисована вся», — рассказал Лещенко Пятому каналу.

Напомним, на день рождения Зайцева были приглашены Алла Пугачева с Максимом Галкиным, но также там оказалось множество людей, которых пускали по платным билетам. Ожидаемо, на мероприятие явились поклонники Примадонны, которые хотели получить ее автограф или селфи со звездой.

Смотрите также: