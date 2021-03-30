«Год боялись чего-то, а теперь — нет»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова уверены, что CoViD-19 им больше не страшен

Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга, певица Наталья Сенчукова, сделали привики от коронавируса еще в октябре 2020 года.

Российская вакцина от коронавируса оказалась одной из лучших в мире. Те, кто привились еще в 2020 году, когда разработки только-только завершились, признают, что решение оказалось правильным.

Среди тех, кто рискнул, оказались основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга, певица Наталья Сенчукова. Они сделали прививки еще в октябре 2020 года. Спустя почти шесть месяцев признаются, что решение было правильным.

«Это был наш выбор, мы решили не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких. Мы очень хотели, мы ждали эту прививку», — заявили исполнители Пятому каналу.

Тем, кто еще сомневается, знаменитые супруги советуют не думать и поспешить обезопасить себя от болезни.

«Теперь, ребята-девчата, делайте свой выбор, чтобы быть здоровыми. И, главное, не бойтесь. Мы весь год боялись чего-то, а теперь не боимся», — признались исполнители.

Они далеко не единственные, кто решился обезопасить себя с помощью вакцины. Среди тех, кто сделал прививку от коронавируса, джазовый музыкант Игорь Бутман, продюсер Иосиф Пригожин, музыкант Родион Газманов и многие другие.

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