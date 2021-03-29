Скарлетт Йоханссон и ее партнерша по фильму заболели пневмонией на съемках «Черной вдовы»

При этом голливудская звезда продолжала быть приветливой и жизнерадостной.

Уже прошел почти год, как должен был выйти очередной фильм киновселенной Marvel «Черная вдова». Для актрисы Скарлетт Йоханссон это должен быть последний аккорд в супергеройской саге, и более серьезное кино, чем предыдущие восемь фильмов о Мстителях. Релиз картины трижды откладывали из-за пандемии, и пока что он стоит запланирован на начало июля 2021 года.

А пока появились новые подробности со съемок блокбастера. Режиссер Кейт Шортланд поделилась, что фильм снимался всего четыре месяца в нескольких местах, включая Норвегию, Марокко и Великобританию. У актеров был суровый график, создательница фильма сравнила его со службой в армии. Под конец Йоханссон и ее партнерша Флоренс Пью, обе снимались будучи больными пневмонией.

Но, несмотря на это, исполнительница главной роли на протяжении всего процесса оставалась приветливой и жизнерадостной.

«Она совершенно неприхотливая, — цитирует Шортленд издание The Gentlewoman. — И поэтому с ней действительно весело. Она шутит с простыми техниками или подручными, без всякой иерархии. Она ценит людей и заставляет чувствовать, что их ценят».

Напомним, что «Черная вдова» — это долгожданный фанатами сольный фильм о Наташе Романовой, бывшей русской шпионке, затесавшейся в команду Мстителей. Картина расскажет о том, кем она была до своего супергеройского прошлого, и представит зрителям преемницу героини, сыгранную Флоренс Пью.

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