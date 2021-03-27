«Здоровые щечки»: Виктория Дайнеко обрадовалась тому, что поправилась после стрессов 2020 года

Певица Виктория Дайнеко поделилась со своими поклонниками интересной деталью: ее «умные весы» всегда называют свою хозяйку covertly fat, то есть «скрыто толстой». Но 33-летняя звезда на гаджет не обижается — быть откровенно худой ее совсем не привлекает.

«Я рада что после всех стрессов 20-го года я, наконец, набрала несколько килограммов. Истощенное тело от нервов куда менее привлекательно в моих глазах, чем здоровые щечки», — написала Виктория 27 марта в Instagram.

Нужно сказать, что для певицы это непростая тема. В 2017 году она была настолько худой, что поклонники даже подозревали у нее анорексию. Итоге победительница «Фабрики звезд» даже сорвалась на комментаторов, обсуждающих ее фигуру.

В нынешнее время певице тоже нередко указывают на ее худобу, но, по большей части, это восхищенные комментарии.

Смотрите также: