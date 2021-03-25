«Падала без сил посреди дня»: Летучая рассказала о долгом восстановлении после коронавируса

В 2020 году популярная телеведущая Елена Летучая, как и многие люди, переболела коронавирусом, но не может похвастаться, что заражение прошло для нее «в легкой форме». В новом интервью звезда рассказала, что болезнь длилась у нее почти месяц, а потом женщина еще неделю сидела дома, чтобы не создавать риска для окружающих.

И хотя с тех пор прошло уже несколько месяцев, Елена ощущает, что до сих пор не восстановилась, хотя она даже ездила в специализированную спа-клинику в Испанию, чтобы привести здоровье в порядок.

«Очень долго я ощущала сильную усталость. Не просто не могла заниматься спортом, трудно оказалось делать даже элементарную зарядку по утрам. И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии. Батарейка села, — цитирует Летучую издание 7days. — Я уезжала на съемки и падала без сил посреди дня».

42-летняя ведущая посетовала, что данное заболевание еще мало изучено, и медицина пока не знает, как лучше восстанавливаться после него. Она также добавила, что в Испании ей подправили режим сна, который существенно сбился из-за болезни. Елене для хороших самочувствия и внешнего вида нужно спать хотя бы 9 часов в сутки, а плохо выглядеть звезда просто не может себе позволить.

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