Врач рассказал о заболевании кожи, обнаруженном у Регины Тодоренко

После того, как популярная телеведущая Регина Тодоренко призналась, что врачи поставили ей диагноз: витилиго (на коленке у 30-летней звезды есть белое пятно, которое она всегда закрашивает) — возрос интерес к этому заболеванию. Тем более, что девушка подчеркнула: оно неизлечимое. Так что же это за недуг такой?

«Витилиго — это хроническое прогрессирующее заболевание кожи, при котором появляются белые пятна из-за того, что разрушаются пигментные клетки — меланоциты — и не вырабатывают меланин. Болеют как дети, так и взрослые. Болезнь не инфекционная, не представляет опасности для окружающих», — рассказала Пятому каналу дерматолог Мария Верткина.

Специалист добавила, что точные причины возникновения данного заболевания до сих пор не известны. Медики предполагают, что спровоцировать появление белых пятен могут поражение щитовидной железы, сахарный диабет или анемия. Эффективность лечения зависит от своевременности обращения к врачу, поэтому нарушения пигментации кожу нужно как можно быстрее показать профильному специалисту.

По словам Верткиной, описанную болезнь лечат кремами, гормональными препаратами и фототерапией. Но в некоторых случая дело может дойти до пересадка кожи. За рубежом врачи также практикуют пересадку меланцитов, но это очень дорого.

Обычно пациенты с витилиго испытывают в первую очередь психологический дискомфорт, поэтому пытаются замазать светлые пятна тональными кремами. Но нужно помнить еще, что у пораженной кожи особая чувствительность к солнцу.

«Обязательно использование ультрафиолетовых блоков в солнцезащитных кремах. Так как кожа, у которой нет пигмента, очень быстро обгорает, а здоровые участки кожи тоже необходимо защищать, чтобы там не возникло проблемы, и пятна не распространялись», — говорит Верткина.

Она отметила, что, если пациент с витилиго будет соблюдать все рекомендации врача, то у него начнется ремиссия, при которой человек сможет, хоть и недолго, принимать солнечные ванны.

Справка Teleprogramma.pro:

Верткина Мария Григорьевна — врач-косметолог, дерматолог, эксперт в лазерной косметологии и омоложении кожи. Выпускница СЗГМУ имени Мечникова, прошла интернатуру по дерматовенерологии в СПМУ имени Павлова. Стаж работы более 15 лет.

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