«Муж многое скрывал»: Валерия рассказала, как переживала за заразившегося Пригожина

Всем известно, что осенью 2020 года певица Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин улетели пережидать «вторую волну» коронавируса в Дубай. Правда, от инфекции это их не спасло. Особенно тяжело пришлось 51-летнему мужчине.

В свежем интервью артистка рассказала, что еще в начале пандемии они оба сдали анализ на специфический белок, по которому можно предсказать, насколько тяжело пройдет заражение коронавирусом. Результаты женщины были благоприятными, а вот у ее благоверного — не очень.

«Конечно, испугалась за мужа, когда мы заразились. Причем не знала до конца всего происходящего, — поделилась Валерия с изданием Wday. — Муж многое скрывал. Понимала, что ему тяжело, но не представляла, насколько плохо. Сатурация у него была очень низкая. Думала, что дышит кислородом, — хорошо, делают уколы… А оказывается, даже с кислородом ему катастрофически не хватало воздуха, хотели даже перевести на ИВЛ, но он сильно сопротивлялся. Об этом мне сказали позже».

Однако после того, как болезнь отступила, Пригожин принял участие в музыкальном телешоу «Маска». Этот факт был скрыт от Валерии, которая сидела в кресле жюри. Певица была поражена, когда в костюме ананаса оказался ее муж. Она призналась, что если бы знала, что Иосиф собирается участвовать в программе, то обязательно отговорила бы его.

«Это было чистое безумие. Надо было пощадить себя после болезни. Иосифу повезло, — говорит артистка. — Когда мы через три дня после выписки из больницы летели в самолете, ему было плохо, крутило ноги, ковид ведь поражает сосуды. Полет был непростым. Не понимала, зачем он со мной возвращается в Москву, почему он так неразумно поступает. Говорила, чтобы остался, восстановился. Дома минус 30, врачи говорили, что перелет из жары в холод может стать опасным для здоровья».

Когда Валерия отправилась на съемки шоу, то думала, что оставляет дома полуживого мужа. Организаторы программы делали перед ней вид, что беспокоятся о здоровье Пригожина, а на самом деле тот уже был на ногах и в числе замаскированных участников. Певица призналась, что получила доказательство того, что ее муж умеет хранить тайны, и не злится на него за сюрприз в «Маске».

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