Семейный врач напомнил, кому стоит воздержаться от поста

15 марта начался Великий пост. Соблюдать его или нет — дело веры, но врачи утверждают, что такой длительный отказ от ряда привычных продуктов питания может оказать негативное влияние на организм человека. А за ним следует второй удар по здоровью в виде резкого разговения, когда после сдерживания человек начинает питаться всем подряд. Врач семейной медицины Юрий Ярошенко считает, что такие «качели» никому не нужны.

Специалист отмечает, что даже в церкви есть категория людей с разрешением отступать от поста — это те, кто занимается тяжелым физическим трудом, и болеющие, особенно, если речь идет об онкологических и инфекционных заболеваниях.

«Человек болеющий требует много белка. Есть такое понятие катаболизм, когда разрушаются свои белки для того, чтобы привести организм в порядок. Дефицит белка, который мы потребляем с пищей, приведет к тому, что организм начнет пожирать себя сам», — цитирует Ярошенко «Пятый канал».

Врач также добавил, что поститься нельзя беременным женщинам и детям до 16 лет.

Напомним, в этом году Великий пост продлится до 1 мая.

Справка Teleprogramma.pro

Ярошенко Юрий Николаевич – терапевт, педиатр, семейный врач. Выпускник Военно-медицинской академии, работает в медицинском центре «Евромед» в Санкт-Петербурге. Врач высшей категории.

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