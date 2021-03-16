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Семейный врач напомнил, кому стоит воздержаться от поста

Есть категории людей, которым даже церковь разрешает не поститься.

Семейный врач напомнил, кому стоит воздержаться от поста
Весной сбалансированное питание особенно важно. Фото: Russian Look

15 марта начался Великий пост. Соблюдать его или нет — дело веры, но врачи утверждают, что такой длительный отказ от ряда привычных продуктов питания может оказать негативное влияние на организм человека. А за ним следует второй удар по здоровью в виде резкого разговения, когда после сдерживания человек начинает питаться всем подряд. Врач семейной медицины Юрий Ярошенко считает, что такие «качели» никому не нужны.

Специалист отмечает, что даже в церкви есть категория людей с разрешением отступать от поста — это те, кто занимается тяжелым физическим трудом, и болеющие, особенно, если речь идет об онкологических и инфекционных заболеваниях.

«Человек болеющий требует много белка. Есть такое понятие катаболизм, когда разрушаются свои белки для того, чтобы привести организм в порядок. Дефицит белка, который мы потребляем с пищей, приведет к тому, что организм начнет пожирать себя сам», — цитирует Ярошенко «Пятый канал».

Врач также добавил, что поститься нельзя беременным женщинам и детям до 16 лет.

Напомним, в этом году Великий пост продлится до 1 мая.

Справка Teleprogramma.pro

Ярошенко Юрий Николаевич – терапевт, педиатр, семейный врач. Выпускник Военно-медицинской академии, работает в медицинском центре «Евромед» в Санкт-Петербурге. Врач высшей категории.

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