Малышева повторила, что ношение масок неэффективно, и объяснила, почему эту меру ввели

Несмотря на то, что Елена Малышева является абсолютным сторонником вакцинации, себе прививку от коронавируса она пока еще не сделала. Знаменитый теледоктор объясняет это тем, что уже переболела и имеет антитела, но тем, кто находится в группе риска, она советует обязательно привиться.

С самого начала пандемии известный врач говорила о том, что полный карантин и ношение масок не помогают в борьбе с новой инфекцией. В интервью Telepogramma.pro в преддверии своего 60-летия женщина повторила эти утверждения и отметила, что последние научные изыскания их подтвердили.

«Осенью Россия оказалась чуть ли не единственной страной, которая никаких повторных локдаунов и карантина не объявляла. Хотя количество истеричных выкриков было огромным: «Закройте Россию на ключ!» Исследования показали, что никакого влияния эти меры на распространение вируса не имеют, — заверила Малышева. — Что касается масок, то в начале пандемии все без исключения врачи и ВОЗ тоже говорили о том, что маски неэффективны. Но мы толком не знали вирус и боялись его. А сейчас вышли полномасштабные исследования о том, что ношение масок не влияет на распространение инфекции».

Елена Васильевна отметила, что врачи должны объяснять людям ситуацию так, чтобы у тех не было чувства ложной защищенности. По ее словам, маска не защитит от вируса, но это может сделать вакцина. Однако, раз официальные власти ввели закон о ношении масок, то предписания нужно соблюдать.

«Но, надев маску, не надо думать, что вы защищены. Когда не было ни вакцины, ни лекарств, что-то надо было делать. Иначе люди просто сошли бы с ума. А маски дали хоть какую-то надежду», — резюмировала теледоктор.

В том же интервью ведущая подчеркнула, что в сознании народа укоренилось заблуждение, что за здоровье граждан отвечают государство и врачи. Но, по словам Малышевой, за собственное благополучие человек отвечает сам — и это очень полезное представление о своей жизни.

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