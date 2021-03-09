Гвинет Пэлтроу набрала на карантине 6 килограммов и запустила свой организм

Перед 8 Марта голливудская актриса Гвинет Пэлтроу провела на своем сайте Goop прямой эфир, в которой рассказала, чем для нее закончился карантин 2020 года. Оказывается, 48-летняя женщина находилась на самоизоляции девять месяцев и питалась в это время, не задумываясь о последствиях.

«У меня не было никаких запретов. Я поправилась на 14 фунтов (более 6 килограммов. — Прим. авт.), и в моем кишечнике был бардак. Но я просто не хотела ничего с этим делать. Я чувствовала, что мои вино, макароны, печенье, крекеры и сыр помогают мне перенести всю эту ситуацию», — цитирует артистку портал Yahoo.

В итоге кинозвезда почувствовала себя ужасно, а ее анализ крови подтвердил, что она себя откровенно запустила. Женщине потребовалась помощь доктора. Артистка обратилась к специалисту по функциональной медицине, и тот разработал специально для нее диету на костном бульоне. В итоге госпожа Пэлтроу сбросила 11 фунтов.

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Она рассказала поклонникам, что лишь спустя 60 дней, начиная с января, почувствовала себя хорошо. Правда, все это время женщина мечтала об алкогольном коктейле, но сумела перебороть себя.

«Я бы выпила, если бы могла, может быть, но уже не семь дней в неделю. Я не хочу возвращаться к тому, что было», — резюмировала актриса.

Добавим, что в начале 2020 года Гвинет Пэлтроу и ее муж-продюсер Брэд Фэлчак заразились коронавирусом, о чем звезда кино так же рассказала на своем сайте.

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