«Возбуждение становится больше»: сексолог назвала плюс раздельного сна для супругов

Если ваша вторая половинка хочет спать отдельно, это еще не повод расстраиваться.

По разным причинам бывает, что супругам приходится спать в разных постелях. Например, если один из них храпит, а второй не может уснуть. Многие воспринимают «разбег» по разным кроватям как проблему. Но сексолог Екатерина Киселева отмечает, что в этой истории есть как минусы, так и плюсы.

По словам специалиста, если ваша вторая половинка предпочитает спать в одиночестве, то не стоит ей мешать. Брак это обстоятельство не разрушит. А вот что может создать трещину в отношениях, так это замалчивание проблем. Поэтому вопрос раздельного или совместного засыпания просто надо проговорить на семейном совете, чтобы он не провоцировал обиды и недопонимания.

«Один из супругов может лучше высыпаться в одиночестве. Его ночью никто не пинает, никто не храпит, никто не мешает. Он волен делать в своей кровати все, что угодно. Также потом возбуждение становится больше во время совместного сна, то есть секс становится не обыденным, а чем-то новеньким», — цитирует сексолога Пятый канал.

Киселева отмечает, что данное обстоятельство зависит от того, насколько супруги любят тактильные контакты. Если человеку нравится обнимать своего партнера во время сна и прикасаться к нему, то в этом случае спать вместе просто необходимо. И если его вторая половинка вдруг не поддерживает этого стремления, то вопрос нужно обязательно проговорить вслух.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Киселева — семейный психолог, сексолог, блогер. Член Российской ассоциации сексологов. Имеет диплом «Международной академии сексологии» (Москва).

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