«Риски есть»: российские звезды прокомментировали желание Пэрис Хилтон родить в 40 лет

Новый выпуск передачи «Светская хроника» на Пятом канале был посвящен одной из самых известных в мире светских львиц — Пэрис Хилтон — и ее новой попытке выйти замуж. В своих интервью 40-летняя звезда реалити-шоу выражает надежду, что будет счастлива со своим нынешним женихом, бизнесменом Картером Реумом, и родит ему детей. А недавно она заявила, что уже начала процедуру искусственного оплодотворения.
Действия американской светской львицы прокомментировали и отечественные звезды.
«Замораживают яйцеклетки уже многие женщины по всему миру. Если ты хочешь ребенка и собираешься его родить, то все средства хороши. И суррогатная мать, и ЭКО», — поделилась мнением Анфиса Чехова.
«Риски есть не в самой процедуре. Риски заключаются в том, что перед этим ты должен пройти обследование, и если все хорошо, тебе должна быть назначена гормональная терапия», — объяснила Маша Малиновская.
Напомним, что среди российских знаменитостей к процедуре ЭКО прибегали Эвелина Бледанс, Лера Кудрявцева, Виктория Макарская и Натали Имбрулья. Ходили слухи, что и жена рэпера Джигана тоже воспользовалась услугами современной медицины, чтобы родить именно мальчика. Однако сама Оксана Самойлова эти домыслы никак не комментировала.
Чем история с искусственным оплодотворением закончится для Пэрис Хилтон, публика узнает довольно скоро, так как звезда явно торопится обзавестись семейным счастьем, которое раз за разом упускала во времена молодости, выбирая себе грубых бойфрендов.