«Риски есть»: российские звезды прокомментировали желание Пэрис Хилтон родить в 40 лет

Новый выпуск передачи «Светская хроника» на Пятом канале был посвящен одной из самых известных в мире светских львиц — Пэрис Хилтон — и ее новой попытке выйти замуж. В своих интервью 40-летняя звезда реалити-шоу выражает надежду, что будет счастлива со своим нынешним женихом, бизнесменом Картером Реумом, и родит ему детей. А недавно она заявила, что уже начала процедуру искусственного оплодотворения.

Действия американской светской львицы прокомментировали и отечественные звезды.

«Замораживают яйцеклетки уже многие женщины по всему миру. Если ты хочешь ребенка и собираешься его родить, то все средства хороши. И суррогатная мать, и ЭКО», — поделилась мнением Анфиса Чехова. «Риски есть не в самой процедуре. Риски заключаются в том, что перед этим ты должен пройти обследование, и если все хорошо, тебе должна быть назначена гормональная терапия», — объяснила Маша Малиновская.

Напомним, что среди российских знаменитостей к процедуре ЭКО прибегали Эвелина Бледанс, Лера Кудрявцева, Виктория Макарская и Натали Имбрулья. Ходили слухи, что и жена рэпера Джигана тоже воспользовалась услугами современной медицины, чтобы родить именно мальчика. Однако сама Оксана Самойлова эти домыслы никак не комментировала.

Чем история с искусственным оплодотворением закончится для Пэрис Хилтон, публика узнает довольно скоро, так как звезда явно торопится обзавестись семейным счастьем, которое раз за разом упускала во времена молодости, выбирая себе грубых бойфрендов.

Смотрите также: