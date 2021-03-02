Для сна, памяти и настроения: какие полезные свойства скрывает в себе какао-порошок

28 февраля на канале НТВ вышел новый выпуск программы «НашПотребНадзор», в котором проводилась экспертиза какао-порошка. Но кроме советов, как выбрать качественный продукт, телевизионщики еще и рассказали о лекарственных свойствах какао. Оказывается, этот напиток может не только улучшить настроение с утра, но и помочь при ряде болезней.

«Какао (главное, без вредных примесей) врачи и эксперты «НашПотребНадзора» рекомендуют пить каждый день, потому что оно помогает вырабатывать полезные гормоны. Во-первых, это гормон счастья, во-вторых, гормон крепкого сна — мелатонин. Это укрепляет иммунитет и снимает стресс, что помогает меньше заболевать различными вирусами. Вы почувствуете кайф от того, что циркадный ритм вашего организма работает правильно», — озвучили в передаче.

По словам экспертов, в какао содержатся необходимые минералы, например, магний, отсутствие которого провоцирует слабость в теле, бессонницу или привычное многим состояние, когда человек проснулся, но абсолютно не выспался.

Еще какао улучшает сообразительность и укрепляет память. Проведено много исследований, где доказано, что если употреблять какао 6–8 недель подряд по две кружки в день, то мыслительная активность увеличивается и мозг будет решать простые задачи в несколько раз быстрее. Особенно это полезно в юном возрасте — не зря какао входит в рацион детских садов. Но и в старости, когда начинаются проблемы с памятью, какао может стать вспомогательным средством. Ведь память ухудшается из-за плохого кровоснабжения мозга, а в этом продукте как раз содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают бороться со спазмами сосудов.

И еще в программе прокомментировали миф о том, что из-за какао можно поправиться. Если употреблять его в меру, то оно только улучшит ваш обмен веществ, а это, наоборот, поспособствует похудению. К тому же, какао можно употреблять не только в сладком виде. Это европейцы придумали добавлять к нему сахар, а многие века данный порошок ценили именно за горечь, которая очень пикантно сочетается с мясом.

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