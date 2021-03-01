Больше половины россиян уверены, что коронавирус был создан искусственно, как биооружие

«Левада-Центр» опубликовал результаты опроса общественного мнения на тему коронавируса. По его данным, количество россиян, которые не боятся заразится CoViD-19 в феврале 2021 года стало больше, чем тех, кто опасается новой инфекции, хотя осенью 2020-го ситуация была обратной.

17% опрошенных утверждают, что они либо их домашние переболели коронавирусом, у еще 22% заражались родственники, друзья или соседи. 42% отметили, что знают хотя бы кого-то, кто перенес вирус, а 28% вообще не знают никого из переболевших. При этом большинство граждан не хотят делать прививку от CoViD-19.

А еще у россиян спросили, каким образом, по их мнению, коронавирус попал в нашу жизнь. И 64% ответили, что инфекция была выведения искусственным путем и является новой формой биологического оружия. Причем, чаще к этому варианту склонялись люди старшего поколения. 23% верят в естественное происхождение заразы и 13% затруднились с ответом.

Добавим, по официальным данным, число активных зараженных CoViD-19 человек в России с начала 2021 года снизилось уже на 100 тысяч человек. В конце февраля оно колебалось на уровне 350 тысяч. При этом люди продолжают умирать — общее количество россиян, скончавшихся из-за коронавируса с начала пандемии на 1 марта составило 86455 человек.

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