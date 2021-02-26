«Ни клуб, ни тренер не сделают фигуру подтянутой»: Малинина поделилась секретами красоты

Известный доктор рассказала, как важно находить время для заботы о себе.

Врач Эмма Малинина написала статью о здоровом женском эгоизме и о том, как важно уделять время самой себе.

«Я постоянно слышу в свой адрес упреки: «Жена Малинина может пойти в какой угодно фитнес-клуб и заниматься с персональным тренером, поэтому она так выглядит. А вот у меня такой возможности нет», — рассуждает 58-летняя женщина в своей колонке на сайте Letidor. — Скажу честно, я такой позиции не понимаю! Причем тут элитный фитнес-клуб и персональный тренер? Во-первых, ни клуб, ни тренер не сделают фигуру подтянутой без вашей дисциплины, силы воли и желания».

Она отметила, что для ухода за собой нужны не деньги и статус, а время. Многие российские дамы жалуются, что этого ресурса у них как раз и нет, но Эмма Валентиновна уверяет, что его можно найти, если начать меньше болтать с подружками и писать гадости в соцсетях известным людям. Большие изменения начинаются с малого, и Малинина поделилась секретами своего образа жизни, которые помогают ей выглядеть привлекательно.

Каждое утро она начинает с гимнастики, чтобы иметь красивую осанку и втянутый живот. Причем комплекс упражнений для спины женщина просто нашла в Интернете, как и свои любимые танцевальные разминки.

Завтракает Эмма только спустя 12, 14 или 16 часов после ужина. А за 6 часов до сна старается не есть и не пить. Это помогает ей поддерживать хороший гормональный фон и просыпаться без отеков.

«Мне не нужно искать каких-либо оправданий для себя, чтобы этого не делать. Почему? Потому что подтянутая фигура, энергичность и хорошее настроение — это мои базовые потребности. По-другому я жить не умею и не хочу», — пишет Малинина.

По ее словам, выделение времени самой себе нужно и для благоприятного микроклимата в доме, потому что именно от женской энергетики зависит настроение в семье.

Справка Teleprogramma.pro

Эмма Малинина — врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, руководитель собственной клиники в Мюнхене. Широко известна как супруга певца Александра Малина, которому родила двойняшек.