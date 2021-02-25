«Кость, ты же не молодеешь»: Ивлев признался, что похудел на 30 кг из-за проблем со здоровьем

За последний год популярный телеведущий Константин Ивлев похудел на 30 килограммов. Как и почему так случилось, мужчина рассказал в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». Автор передачи предположила, что повар стал лучше выглядеть из-за новой любви в своей жизни, но тот ответил, что причина в другом.

«Я всегда хотел похудеть, потому что был очень мощный. Я не был толстым, но весил под 130 килограммов. И у меня, как профессионального человека, начались проблемы с венами. У нас (поваров. — Прим. авт.) две профессиональные проблемы — это варикоз и гастрит. У меня то и другое, — пояснил Ивлев. — И мой хирург мне сказал: «Кость, ты пойми, ты же не молодеешь. Вес очень большой, а тебя ноги кормят. Поэтому, если хочешь быть в тонусе, займись собой».

Мужчина стал перебирать способы похудения. Бег отмел из-за избыточного веса, гантели он не любил еще с армии, а вот плавание уважал. Оно-то и стало его спасением в купе со сбалансированным питанием.

Что касается последнего, то профессиональный шеф знал, что ему нудно завязывать с тяжелыми углеводами. Однако он очень любит чай с сахаром, хлеб и различную выпечку. Как же мужчина вышел из этого положения?

«Я понял, что какая-то норма углеводов все равно должна быть. Я решил, что эту норму углеводов, в 200 граммов в день, отдам с утра. Потому что я всегда плотно завтракал. Шефы всегда плотно завтракают, — рассказал Ивлев. — И я наслаждаюсь чаем с сахаром и хлебасом со сливочным сырком с утра, потом уже просто все это не ем».

Но третьим пунктом своего похудения телеведущий все-таки назвал новую жену Леру, которая является вегетарианкой и не дает мужу есть вредную еду.

Внимание! Teleprogramma.pro не советует ориентироваться на звезд. В вопросах похудения и правильного питания следует консультироваться у профильных специалистов.

Смотрите также: