«Я никогда не спекулировала здоровьем»: Бузова высказалась об истории с инсультом сестры

В ноябре 2020-го у родной сестры Ольги Бузовой, Анны, случился инсульт. Как такое могло произойти с 32-летней девушкой, сайту Teleprpogramma.pro объяснил невролог, но звучит это настолько невероятно, что даже звездная сестра девушки сначала не поверила в эту новость.

Многие поклонники певицы тоже усомнились и стали писать в соцсетях, что это фейк — еще один «жаренный» повод, чтобы привлечь внимание к Ольге.

В свежем интервью поющая телеведущая заверила, что ни слова бы не сказала о произошедшем с ее сестрой на публике, если бы та сама поведала эту историю своим подписчикам.

«Наш мир, действительно, настолько погряз в жестокости и вранье, что люди думают, можно спекулировать здоровьем. Мне жаль таких людей, ведь это значит, они сами на такое способны, — цитирует Ольгу Бузову издание 7days. — Я в жизни никогда не спекулировала ни здоровьем, ни любовью, ни отношениями. И если я что-то говорю, то это правда. Не понимаю, как можно придумывать и посылать в космос мысли о болезнях. Это грех. Шутить со здоровьем нельзя ни в коем случае».

Ольга поделилась, что ее сестра до сих пор приходит в себя после инсульта. Несколько дней Анна не могла говорить, только мычала, чем очень напугала родственников. Она писала в сообщениях непонятное, и только потом стало ясно, что это она спрашивала, вернется ли к ней голос. Бузова поделилась, как вся семья с улыбками поддерживала пациентку, а потом рыдала. И хотя сейчас Анна восстанавливается, Ольга уверена, что после такой травмы невозможно полностью восстановиться.

Этот инцидент заставил Бузову понять, что никто не застрахован от беды.

«Прошлый год преподал нам очень важный урок, что самое главное в жизни — здоровье. Когда ты нездоров, хоть у тебя бизнес, хоть у тебя дома, хоть у тебя миллионы — это все не нужно, ты не можешь даже получать от этого удовольствие», — резюмировала 35-летняя звезда.

Кстати, она добавила, что и сама испытывала проблемы со здоровьем в 2020 году: после съемок в «Ледниковом периоде» у нее начались судороги в левой ноге, а еще были сломаны два ребра.

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