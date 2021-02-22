«Меня мотивировали работа и здоровье»: Семчев рассказал, как ему удалось сбросить 100 кг

Актер Александр Семчев удивил публику своим быстрым похудением на 100 килограммов. Правда, это изменение во внешности стоило ему популярности, ведь в кино его всегда были рады видеть в образе толстячка. В новом интервью журналисты спросили 51-летнего мужчину, как он смог добиться такого невероятного результата в борьбе с лишним весом.

«Рецептов никаких нет, это личный выбор каждого человека. Меня мотивировали работа и здоровье. Когда человек чего-то действительно хочет, он добивается цели, какими бы путями ни пришлось к ней идти. Я изменил свое пищевое поведение и научился во всем соблюдать меру. Долгое время сидел главным образом на овощах, все запекал в духовке», — рассказал артист «Теленеделе».

Похудевший Семчев признается, что сейчас много не ест — примерно по 300 граммов за один прием пищи. Он полюбил рыбу и морепродукты, хлеб кушает крайне редко, и только бездрожжевой, от тортов и прочих сладостей отказался совсем. Актер ввел в свои привычки дробное питание и потребление по два-три литра воды в день, это помимо чая и кофе.

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Артист признался, что после похудения он ощущает легкость в теле и собранность в голове. Удерживать новый вес мужчине совсем не сложно, ведь у него уже выработалась привычка питаться по-новому — организм сам не дает съесть все, что есть на столе. При всем этом он продолжает не любить спортзалы и бассейны.

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