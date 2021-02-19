«Я постоянно задыхаюсь»: Дава рассказал о своих проблемах со здоровьем

Кроме заложенного носа, блогер страдает еще и от клаустрофобии.

Популярного блогера и артиста Давида Манукяна спросили, есть ли у него какие-нибудь страхи, и оказалось, что жизнь богатого и знаменитого парня не такая уж беззаботная.

«Мой главный страх – клаустрофобия, я боюсь замкнутого пространства, я боюсь, когда рядом нет капель для носа, потому что у меня 15 лет хронически закрыт нос, и я постоянно задыхаюсь», — признался 27-летний мужчина изданию Peopletalk.

Он также добавил, что большим страхом в его жизни является потеря родителей. А еще популярный блогер, по его словам, постоянно чувствует свое одиночество, но здесь ему помогают его многочисленные подписчики. Ощущая поддержку от них, Дава продолжает свой путь в шоу-бизнесе.

Говоря о своих недостатках, Манукян признался, что он — настоящий эгоист и редко интересуется, как дела у других людей. А еще грешит разбрасыванием носков. Уж не из-за это ли у него случился разрыв с Ольгой Бузовой?

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