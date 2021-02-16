Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

У 85-летнего мужчины оказался положительный тест на CoViD-19.

Утром 16 февраля стало известно о госпитализации художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Как сообщил интернет-канал Mash, 85-летний актер и режиссер сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Данную информацию подтвердила директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, Соломин заболел еще несколько дней назад.

«Он госпитализирован. Но чувствует себя пока хорошо», — прокомментировала она «Интерфаксу».

больше по теме Количество активных случаев заражения CoViD-19 в России упало ниже 400 тысяч Еще в первых числах 2021 года оно превышало 550 тысяч.

Напомним, что Юрий Мефодьевич Соломин руководит художественной частью Малого театра уже более 30 лет. Он имеет звания народного артиста СССР и Героя Труда РФ, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме театральных ролей, мужчина играл в фильмах «Хождение по мукам» 1974 года, «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и многих других.

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