Количество активных случаев заражения CoViD-19 в России упало ниже 400 тысяч

Еще в первых числах 2021 года оно превышало 550 тысяч.

Пока влюбленные праздновали День святого Валентина, 14 февраля отметилось еще одним приятным событием: согласно официальной статистике сайта Стопкоронавирус.рф, уровень активных больных в России стал меньше 400 тысяч. На 15-е число он составляет примерно 398,5 тысяч человек.

Напомним, пик «второй волны» коронавируса пришелся на новогодние праздники, когда упомянутый показатель был больше 550 тысяч. С тех пор общая цифра по стране неуклонно падала, что говорит о том, что ежедневно количество выздоровевших превышало новые выявленные случаи заражения. Что касается последних, то в середине января фиксировалось более 20 тысяч в день, а ныне — по 14-15 тысяч. Не говорит ли это о том, что эпидемия в России идет на спад?

Добавим, общее количество заболевших с начала пандемии россиян перевалило за 4 миллиона человек, из них умерли — 80520.

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