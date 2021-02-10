Даешь 117!: самая старая жительница Европы победила коронавирус

Самая старая жительница Европы — 116-летняя сестра Андрэ из Франции — смогла победить коронавирус. В середине января монахиня сдала положительный тест на CoViD-19 и была отправлена на двухнедельную изоляцию, но на начало февраля она излечилась от заболевания и готовится отпраздновать свой 117-й день рождения, который будет уже 11 числа.

Как передает французское издание Var-Matin, женщину в доме престарелых будут поздравлять ее любимым десертом — норвежским омлетом. Руководство учреждения устроит ей видеоконференцию с родственниками и мэром города Тулона. По словам долгожительницы, она и не заметила, что перенесла инфекцию.

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Добавим, что сестра Андрэ родилась в 1904 году под именем Люсиль Рандон. Старше нее на планете на сегодняшний день только японка Канэ Танака, которой 118 лет.

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