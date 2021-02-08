Актриса из «Звездных войн» объяснила, почему не собирается возвращаться в соцсети

Дейзи Ридли уже четыре года живет без аккаунтов в Интернете.

28-летняя английская актриса Дейзи Ридли, прославившаяся ролью Рей в новой трилогии «Звездных войн», отказалась от активности в социальных сетях еще в 2016 году и с тех пор рассказывает в интервью, насколько они вредны. Несмотря на полученную популярность, девушка категорически отказывается возвращаться в Instagram или Twitter. В новой беседе с журналистами она прокомментировала почему.

«Мне удалось хорошо отделить свою личную жизнь от профессиональной, отчасти, вероятно, потому, что меня нет в социальных сетях», — цитирует Дейзи испанский журнал S Moda.

Ридли ссылается на статистику, которая указывает на прямую взаимосвязь между соцсетями и тревожностью. Иногда ей хочется вернуться в популярные приложения, но она стоически воздерживается от этого шага.

«У меня есть друзья, полностью зависимые от своего телефона, которые страдали от этой проблемы», — признается кинозвезда.

Добавим, что уход Ридли из соцсетей в 2016 году произошел после скандала, когда подписчики обвинили ее в лицемерии. Сама же актриса уверяла, что просто хочет сосредоточиться на работе. Однако позже она стала утверждать в интервью, что соцсети вредны для психического здоровья человека, в том числе, и ее самой. Девушка отмечала, что мнение других людей слишком сильно давит на нее, как и на любую другую знаменитость.

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