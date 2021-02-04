«Алкоголь никогда не был моим инструментом релакса»: Катя Шпица рассказала, как снимает стресс

В новом фильме «День города» героиня актрисы Катерины Шпицы напивается, чтобы снять стресс. После премьеры у артистки спросили, а как расслабляется она сама.

«Алкоголь никогда не был моим инструментом релакса. Чтобы сбросить мысленной напряжение после больших физических и эмоциональных нагрузок, я могу выпить 50 граммов чего покрепче перед сном. Но что касается души, ее надо врачевать другим способом. Я психологу звоню и назначаю сеанс разбора полетов, — рассказала Катерина изданию «7days». — Алкоголь даст лишь временный и иллюзорный эффект улучшения настроения, но глубинные проблемы никак не решит, только усугубит их вкупе с вредом для организма».

35-летняя актриса поделилась и другими своими способами снятия стресса. Оказалось, ее успокаивает вода, поэтому звезда кино любит принять горячий душ или полежать в ванне с морской солью. Еще она предпочитает массаж, в том числе и самомассаж.

Отвлечение от суеты на спорт, чтение или домашние дела тоже помогает актрисе. В своем интервью она заверила, что не прибегает ни к каким излишествам, которые могут принести вред здоровью.

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