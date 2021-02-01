Двойная защита: Том Хиддлстон надевает на прогулку две лицевые маски

Во время пандемии одни люди соглашаются носить защитные маски, другие протестуют против них. А как вам такое: известный английский актер Том Хиддлстон (Локи в киновселенной Marvel, «Глубокое синее море», «Багровый пик»), выходя на прогулку, натягивает сразу две маски на лицо.

На днях 39-летнего артиста сфотографировали выгуливающим свою собаку Бобби по Лондону. На нем была надела тканевая маска, а поверх нее еще и обычная медицинская, причем обе плотно прилегали к лицу. При этом снимки, опубликованные Daily Mail, были сделаны на улице, а не помещении.

Похоже, актер получил много выгодных предложений в кино и теперь ни в коем случае не хочет заболеть. Кроме масок, он еще и изрядно утеплился, надев шерстяную шапку, неприметный серый свитер и грязные, но зато теплые сапоги. Если бы не выразительные глаза, знаменитость вообще было бы не узнать в такой обыденной одежде.

Кстати, одному из коллег актера, а именно Брюсу Уиллису явно стоит поучиться у Тома эпидемической безопасности. Недавно «крепкий орешек» зашел в аптеку без лицевой маски и был выгнан оттуда продавцом, несмотря на звездный статус.

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