«Нужен конкретный план»: Лена Темникова рассказала, как справляется с трудностями

Поп-исполнительница Лена Темникова открыла одну из личных тайн поклонникам. Певица объяснила, что из-за своего характера ей непросто решать внезапно возникшие проблемы.

Знаменитость призналась, что сложности в жизни буквально заставляют ее прятаться под одеялом, убегать и делать вид, что их просто нет. Однако как здравомыслящий взрослый человек Темникова понимает, что пускать дела на самотек нельзя. Поэтому исполнительница придумала для себя следующую схему:

«У меня есть одно решение. Со мной работает. Даже неподъемную, казалось бы, задачу можно решить, если разбить на маленькие шаги. Мне обязательно нужен конкретный план — написать все дела, разделить их на микро-задачи, а потом ставить галочки выполнения. Это помогает себя собрать, особенно когда нужно сделать что-то сложное и рутинное. То, что не приносит вдохновения».

Однако среди рутинных занятий есть и те, что приносят Елене удовольствие. Например, она обожает играть со своими домашними питомцами. С одним из них она запечатлелась на зимней прогулке. Певица в черном глянцевом утепленном костюме устроила настоящие снежные забавы с большим псом кофейной расцветки.

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