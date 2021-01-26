Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

В состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих наметилась значительная положительная динамика. 86-летнюю женщину даже перевели из реанимации в лечебное отделение. Об этом днем 26 января сообщила «Комсомольская правда», хотя сутки ранее то же издание передавало, что состояние звезды остается стабильно тяжелым и улучшений не наблюдается.

Напомним, что известную актрису доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга на скорой еще 25 декабря. У Фрейндлих, а также ее дочери и внучки обнаружили коронавирус. Но родственницы артистки на сегодняшний день уже выписаны, а вот сама Алиса Бруновна продолжает находиться под наблюдением врачей.

Известно, что женщина не сразу обратилась за помощью к медикам, предпочитала лечиться дома. Ситуацию осложнила ее тяга к курению.

Смотрите также: