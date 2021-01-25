Педагог по вокалу рассказала о целительном эффекте правильного пения

Тренер по вокалу таких телепроектов, как «Точь-в-точь» и «Один в один», Марина Полтева переболела коронавирусом и поделилась, что восстановиться после заражения хорошо помогает дыхательная гимнастика, которой пользуются вокалисты по всему миру. По словам известного педагога, не нужно делать глубокий вдох — он должен быть коротким, через нос с приоткрытым ртом, но при этом максимально полным.

Для ознакомления с дыхательной гимнастикой Полтева посоветовала труды Александры Стрельниковой, которыми пользуются не только певцы и актеры, но и врачи. Несколько упражнений женщина показала на себе.

А еще хорошим способом профилактики заболеваний педагог назвала пение, даже если у человека нет музыкального слуха.

«Людям, но не в состоянии алкогольного опьянения, петь нужно! Звуковая волна очень помогает: это лечение для всего организма. А когда кричишь и рвешь связки — это не очень хорошо. Но не бросайте петь! Просто контролируйте себя и учитесь петь правильно», — цитирует Полтеву портал News.ru.

Что касается пения под действием горячительных напитков, то специалист отметила, что алкоголь сушит горло. По ее словам, вокальный эффект после выпивки будет очень коротким, а затем певец испытает обратную реакцию, поэтому пьяные песнопения целебного эффекта не принесут.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Владимировна Полтева — советская и российская эстрадная певица, педагог. Выпускница Московского государственного университета культуры и Академии музыки имени Гнесиных. Имеет сертификаты «Творческая гипнотерапия и психопрофилактика» и «Пение в речевой позиции по системе маэстро Сэта Риггса». Педагог по вокалу в телепроектах «Один в один», «Большая перемена», «Точь-в-точь», «Театр эстрады» и конкурса «Женщина России».

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