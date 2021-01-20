«Обувь придется отдавать в химчистку»: Анастасия Гребенкина поранила ногу, отмечая день рождения

Фигуристка Анастасия Гребенкина с размахом отметила свой день рождения в одном из заведений Москвы. Несмотря на большое количество звездных гостей, вечеринка прошла с соблюдением мер эпидемической безопасности. Известную спортсменку пришли поздравить Анна Семенович, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Мария Бутырская, Ольга Кабо, Михаил Грушевский, Алексей Яшин, Анастасия Волочкова, Алика Смехова, Елена Борщева, Эвелина Бледанс, чета Дибровых, Катя Лель, Алена Водонаева, Алла Довлатова и многие другие знаменитости.

Однако меры безопасности не спасли именинницу от несчастного случая. Началось с того, что в заведении подавали блюда греческой кухни, а затем, по греческой традиции, гости стали благодарить хозяев битьем посуды. В результате осколок одной из разбитых тарелок отлетел прямо в Гребенкину и глубоко врезался в ее ногу.

Как сообщили Teleprogramma.pro очевидцы происшествия, спортсменка Мария Бутырская тут же бросилась останавливать кровь и обрабатывать рану подруги. Сама же Анастасия присутствия духа не потеряла и продолжила одаривать гостей радостной улыбкой. Единственное, что огорчило звезду спорта, — это запачканные кровью новые туфли дорогого бренда.

«Теперь обувь придется отдавать в химчистку и как-то объяснять наличие на ней следов крови», — со смехом отметила 42-летняя именинница.

Инцидент не прервал праздника, Гребенкина осталась со своими гостями до конца. Вечеринка продлилась ровно до 23 часов, как ныне положено по столичным правилам.

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