«Слегла на неделю»: Николь Кидман рассказала, как страдает ее здоровье после съемок в драмах

Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман, вышедший на канале HBO в 2020 году, получил широкую популярность у зрителей и высокие оценки от критиков. 53-летняя актриса сыграла женщину-психолога, живущую в счастливом браке, которую внезапно обвиняют в тяжелом преступлении. В этот момент неожиданно исчезает ее муж, как раз тогда, когда ей больше всего нужна его поддержка. Выбираться из передряги и собирать свою жизнь по кусочкам героине приходится самой.

Но, как оказалось, играть такие драматические роли даже для опытной Кидман достаточно тяжело. В свежем интервью актриса призналась, что, перевоплощаясь в героиню «Отыграть назад», она ощущала на себе все тревоги, беспокойства и давление, которое испытывал ее персонаж. По словам женщины, ей было очень плохо во время съемок этого шоу.

«Я слегла на неделю, потому что иммунная система не знает разницы между игрой и реальностью, когда вы переживаете это», — сказала Кидман на подкасте актера Марка Марона.

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Она добавила, что многие артисты тренируют свое тело, чтобы не испытывать подобного эффекта, но в ее случае это не работает. Покидая съемочную площадку, Николь часто не может заснуть ночью и плохо себя чувствует днем, и это ее беспокоит. Как на зло, в последние годы женщина снимается только в драмах. Лишь роли в фильмах «Аквамен» и «Как разговаривать с девушками на вечеринках» разбавили ее серьезную актерскую работу.

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