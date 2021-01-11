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Вокалист Little Big рассказал, как отличить звездную болезнь от нормального поведения

Антон Лиссов поделился ситуациями, когда поклонники обижаются на знаменитостей.

Вокалист Little Big рассказал, как отличить звездную болезнь от нормального поведения
Вместе с успехом Little Big к Антону Лиссову пришла слава. Фото: архив группы Little Big.

Вокалист популярных групп Jane Air и Little Big Антон Лиссов написал большой пост о звездной болезни и как ее распознать. По словам музыканта, за этот «недуг» у артистов часто принимают вполне обычные реакции. 41-летний артист привел несколько примеров, когда поведение известного человека не является проявлением звездности.

Во-первых, когда знаменитость отказывается фотографироваться с фанатами на улице, что может значить, что человек устал или думает, что в данный момент он плохо выглядит или вышел из образа.

Во-вторых, если бывший одноклассник, ставший звездой, не хочет отвечать на сообщения, то возможно, он не «зазвездился», а обиделся на то, что о нем вспомнили, только когда он стал известным. Или просто потерял сообщение в чатах, которых у артистов обычно невероятно много.

И в-третьих, плохая идея просить у человека автограф, если застали его за едой в ресторане — это просто неприлично.

«Звездная болезнь может проявиться гораздо хуже, — рассуждает музыкант в Instagram. — Когда вы встречаете на улице какого-то артиста, вы видите образ, который вам показали по телевизору, и обращаетесь к человеку, не зная, кто этот человек на самом деле.

И для любого артиста это очень большой соблазн — поверить собственной публике, что ты действительно не такой, как все. А это очень важно, удержать в своей голове понимание, что ты не выше остальных, ты такой же человек, ты не стал умнее и образованней просто от того, что тебя показали по телевизору».

По словам Лиссова, если звезда начнет примерять на себя искусственно созданный образ, то может потерять свою настоящую сущность. И вот тогда начнутся проблемы со звездной болезнью, первый симптом которой — учить людей жизни на правах заправского психолога.

В конце поста певец призвал фанатов не шептаться друг с другом, если встретили звезду на улице, а просто здороваться — тогда у каждой стороны останется приятное ощущение от встречи.

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