Вокалист Little Big рассказал, как отличить звездную болезнь от нормального поведения

Вокалист популярных групп Jane Air и Little Big Антон Лиссов написал большой пост о звездной болезни и как ее распознать. По словам музыканта, за этот «недуг» у артистов часто принимают вполне обычные реакции. 41-летний артист привел несколько примеров, когда поведение известного человека не является проявлением звездности.

Во-первых, когда знаменитость отказывается фотографироваться с фанатами на улице, что может значить, что человек устал или думает, что в данный момент он плохо выглядит или вышел из образа.

Во-вторых, если бывший одноклассник, ставший звездой, не хочет отвечать на сообщения, то возможно, он не «зазвездился», а обиделся на то, что о нем вспомнили, только когда он стал известным. Или просто потерял сообщение в чатах, которых у артистов обычно невероятно много.

И в-третьих, плохая идея просить у человека автограф, если застали его за едой в ресторане — это просто неприлично.

«Звездная болезнь может проявиться гораздо хуже, — рассуждает музыкант в Instagram. — Когда вы встречаете на улице какого-то артиста, вы видите образ, который вам показали по телевизору, и обращаетесь к человеку, не зная, кто этот человек на самом деле. И для любого артиста это очень большой соблазн — поверить собственной публике, что ты действительно не такой, как все. А это очень важно, удержать в своей голове понимание, что ты не выше остальных, ты такой же человек, ты не стал умнее и образованней просто от того, что тебя показали по телевизору».

По словам Лиссова, если звезда начнет примерять на себя искусственно созданный образ, то может потерять свою настоящую сущность. И вот тогда начнутся проблемы со звездной болезнью, первый симптом которой — учить людей жизни на правах заправского психолога.

В конце поста певец призвал фанатов не шептаться друг с другом, если встретили звезду на улице, а просто здороваться — тогда у каждой стороны останется приятное ощущение от встречи.

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