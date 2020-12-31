«Я был на пути к катастрофе»: Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвой жизни

Голливудский актер записал воодушевляющее послание для всех, кто столкнулся с алкоголизмом.

На днях 82-летний актер Энтони Хопкинс отметил важную для себя дату: уже 45 лет мужчина не пьет алкоголь. Он выложил в Twitter воодушевляющее видеообращение для всех, кто тоже испытывает проблемы с горячительными напитками.

«Я был на пути к катастрофе, я упивался до смерти, — вспоминает легенда кино в ролике. — Я не проповедник, но получил послание свыше, небольшую мысль, которая гласила: «Ты хочешь жить или умереть?» И я сказал: «Я хочу жить». И внезапно пришло облегчение, и моя жизнь стала потрясающей».

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Мужчина призывает бороться с алкоголизмом крепким духом и верой в светлое будущее.

«В общем, я говорю, держитесь. Сегодня — это завтра, о котором вы так волновались вчера. Молодые люди, не сдавайтесь. Просто оставайтесь в этом дне. Продолжайте бороться. Будьте смелыми. И на помощь вам придут могучие силы. Это поддерживало меня всю мою жизнь», — искренне говорит ветеран экрана.

В конце ролика он поздравил поклонников с праздниками, и отметил, что наступающий год будет лучше уходящего.

Напомним, что завязавший с алкоголем Хопкинс не просто смог дожить до преклонного возраста, но и продолжает сниматься. В 2020-ом вышел фильм «Отец» с его участием, Энтони играет в нем одну из главных ролей.

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