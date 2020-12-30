«Все поняли, что нужно жить сегодняшним днем»: Андрей Малахов высказался о коронавирусе

По мнению телеведущего, пандемия закончится только летом 2021 года.

Популярный телеведущий Андрей Малахов рассказал, что сдает тест на коронавирус по четыре раза в неделю и даже не может прикинуть, сколько раз прошел эту процедуру в 2020 году. При этом у него так ни разу и не выявили ни заражения, ни антител.

В новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» он высказал свое мнение относительно массовости распространения коронавируса.

«Это все продлится, как мне кажется, как минимум до лета, потому что все будет так же закрыто», — сделал прогноз Малахов, говоря о пандемии.

Ведущая шоу спросила у мужчины, что для него было самым важным в 2020 году. Андрей отметил, что коронавирус изменил сознание людей, их отношение к происходящему.

«Вдруг все поняли, что нужно жить сегодняшним днем, что завтра непонятно что будет. В отношении к жизни, мне кажется, многое поменялось», — поделился мыслями 48-летний шоумен.

Также Малахов признался, что получил непередаваемые ощущения, когда ездил по пустой Москве на эфиры.

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