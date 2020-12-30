Стилист Александр Рогов оказался заперт на карантине в Джакарте под Новый год

Вместе с другими российскими туристами, летевшими на Бали, его доставили в отель, где необходимо переждать несколько дней.

29 декабря пассажиров авиарейса «Москва — Джакарта», летевших на Бали, посадили на карантин в столице Индонезии, хотя у них были справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Как сообщает «Комсомольская правда», россиян под конвоем доставили в отель. В соцсетях наши соотечественники пожаловались на плохое питание, грязные номера и грубое отношение местных стражей порядка.

По предварительным данным, туристы обязаны провести на карантине пять дней, после чего смогут продолжить свой путь на остров Бали. Однако, это значит, что Новый год им придется встречать совсем не так, как они рассчитывали. Некоторых из них такое положение дел не устроило, и они сразу же взяли обратный билет в Москву.

Но многие остались и среди них оказался ведущий канала ТНТ, известный стилист Александр Рогов. Одна из пассажирок рейса выложила в Instagram фото с ним в карантинном отеле. Сам же 39-летний мужчина снимков из Индонезии не публикует.

Добавим, что число активных случаев заражения коронавирусом в России в декабре медленно, но верно растет. По официальным данным на 30 число, оно составляет почти 550 тысяч человек, в то время как в начале месяца колебалось в пределах 470-480 тысяч.

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