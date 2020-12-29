До свадьбы заживет: Лана Дель Рей сломала руку, катаясь на коньках

В конце декабря папарацци засняли американскую певицу Лану Дель Рей в Лос-Анджелесе со сломанной рукой. 35-летняя артистка вышла на улицу в защитной маске и с бандажом, поддерживающим левую руку. О том, что с ней случилось, поп-дива сама дала понять, написав пост в Instagram.

По словам Ланы, гипс не значит ничего, кроме того, что она «все еще считает себя профессиональным фигуристом». Очевидно певица сломала руку, когда каталась на коньках. Она рассказала, что собиралась снимать видео на льду, но вымоталась еще на стадии подготовки к нему. Впрочем, звезда совершенно не переживает из-за своей травмы.

«В любом случае, мой перелом выглядит не так уж плохо вместе с моей новой шляпой-ведром. Спасибо моей прекрасной семье за подарки», — написала артистка. «Мы все знаем, что ты сломала руку, потому что тащишь музыкальную индустрию», — написал ей в комментариях один из поклонников.

Другие подписчики желают певице скорейшего выздоровления.

Напомним, что совсем недавно в прессе появилась информация, что Лану Дель Рей позвали замуж. Звезда нашла своего нового молодого человека на сайте знакомств. Избранник чуть младше нее и тоже музыкант. Возможно, после череды неудачных романов знаменитость все-таки отыскала свое женское счастье. А перелом, как говорится, до свадьбы заживет.

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