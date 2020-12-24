Бойфренд Бритни Спирс рассказал, что ЗОЖ помог ему легко перенести коронавирус

После получения положительного теста на CoViD-19 эксперт по фитнесу Сэм Асгари ушел на карантин.

Нынешний бойфренд американской певицы Бритни Спирс — 26-летний фитнес-инструктор и модель Сэм Асгари — признался своим подписчикам в Instagram, что переболел коронавирусом. Инфекция прошла для молодого человека в легкой форме, и он считает, что это заслуга здорового образа жизни, который он ведет много лет.

Мужчина пишет, что сразу после получения положительного результата на CoViD-19 он самоизолировался и перестал видеться с друзьями и близкими. У него наблюдались симптомы обычной простуды, но только два дня, а затем Сэм чувствовал себя полностью здоровым.

«Я продолжил свои обычные тренировки и правильное питание дома. Через десять дней я перестал быть заразным, тесты дважды дали отрицательный результат, и врачи разрешили мне закончить карантин», — пишет Асгари.

По мнению фитнес-инструктора, именно ЗОЖ помог ему быстро и легко справиться с коронавирусом. В конце поста он напомнил, что беречь здоровье нужно не только из-за угрозы заражения. В старости, отметил Сэм, здоровье станет самым важным ресурсом человека, поэтому о нем нужно думать всегда.

Напомним, что Асгари своими тренировками и заботой вернул к нормальной жизни Бритни Спирс, у которой были нешуточные проблемы с зависимостью.

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