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Минпросвещения РФ: всего 0,2% российских школ закрыты на карантин

В абсолютных цифрах это 87 учебных заведений.

Минпросвещения РФ: всего 0,2% российских школ закрыты на карантин
Основная масса российских школ продолжает работу. Фото: Global Look Press

Ситуация со «второй волной» коронавируса в России не такая плачевная, как может показаться на первый взгляд. Любопытную цифру опубликовало Министерство просвещения: по данным чиновников, в стране на карантин закрыто всего 0,22% школ. Как сообщается в Telegram-канале ведомства «Большая перемена», лишь в 87 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

При этом число активных случаев заболевания CoViD-19 продолжает медленно, но верно расти. На 22 декабря, по официальным данным, оно поднялось выше 535 тысяч. Это более чем на 50 тысяч превышает показатель начала месяца.

Всего с начала пандемии умершими от коронавируса в России числятся 51912 человек. Общее число заразившихся приближается к трем миллионам.

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