«Я мог бы умереть от отравления ртутью»: Робби Уильямс рассказал, как был спасен своей женой

На днях, выступая на радио, британский певец Робби Уильямс сделал неожиданное признание. По словам 46-летнего мужчины, он находился на волосок от смерти из-за высокого содержания ртути в его организме. А началось все со строгой рыбной диеты, которую выбрал себе музыкант.

«Я ел рыбу дважды в день, и у меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор», — цитирует певца издание Daily Mail.

Эта история могла закончиться печально, если бы не жена Уильямса Айда Филд. Она заставила мужа сдать анализы, после чего и выяснилось, что с его организмом не все в порядке.

«Я сдал анализ на ртуть, потому что моя жена невротична, и она постоянно проходит всевозможные анализы. Во всяком случае, слава богу! Я мог бы умереть от отравления ртутью и мышьяком, — говорит Робби. — На следующий день я перешел на растительную пищу».

Но, несмотря на угрозу своему здоровью, певец даже обрадовался, когда получил результаты анализов. Мужчина признался журналистам, что был воодушевлен тем, что у него самый высокий показатель. Он подумал: «Я буквально получил награду по ртути!».

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