Американская рок-звезда сожгла четверть своей кожи, пытаясь развести костер

Американский рок-музыкант Тим Ламбезис, известный как фронтмен металкор-группы As I Lay Dying, выложил в Instagram фотографию из больницы. На снимке 40-летний мужчина улыбается, но большая часть его тела находится в бинтах и повязках. Он написал, что ожидает операцию, но старается не унывать. По его словам, врачам требуется удалить ему остатки омертвевшей кожи, которая сгорела во время инцидента, случившегося 12 декабря.

Тим рассказал, что хотел развести костер с помощью газа. Ему требовалась тоненькая струйка топлива, но неожиданно крышка сосуда отвалилась, и музыкант оказался объят пламенем.

«Газ покрыл всю мою одежду, и в итоге я сжег 25% своего тела», — пишет рокер.

Ламбезис сообщил, что госпитализирован на три недели, ему сделали несколько болезненных перевязок. Он поблагодарил медиков за заботу о себе и пообещал поклонникам вернуться в строй, хотя и отметил, что это будет «долгий путь».

Добавим, что ранее этот музыкант попал в тюрьму за попытку организовать убийство своей жены. Роке признался, что не хотел делить с супругой свою прибыль в случае развода и нанял киллера за тысячу долларов. Суд приговорил его шести годам заключения, но певец был освобожден досрочно, отсидев лишь три года. Сейчас ему запрещено приближаться к жене и усыновленным в их браке детям.

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