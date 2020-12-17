Софи Тернер призналась, что не снимала защитной маски даже во время родов

16 декабря британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», вышла в Instagram, чтобы щелкнуть по носу тех, кто отказывается носить лицевые маски.

«Если я могу носить маску во время родов, вы можете носить маску в Walmart (сеть супермаркетов, — прим. авт.)», — назидательно сказала артистка на видео, прихлебывая чай.

Напомним, 22 июля уходящего года, в разгар пандемии, Софи родила своего первого ребенка в Лос-Анджелесской окружной больнице — 24-летняя актриса и ее муж-музыкант Джо Джонас стали родителями девочки Уиллы. Любопытно, что даже во время самих родов девушка не снимала защитной маски.

Добавим, что Лос-Анджелесе, где живет звездная пара, число заболевших коронавирусом регулярно устанавливает новые «рекорды». Местные власти издали приказ, что каждый гражданин должен выходить на улицу только в маске. Однако, как и в России, в Америке находятся те, кто протестует против обязательного ношения масок или просто игнорирует защитные меры.

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