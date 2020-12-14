Джордж Клуни попал в больницу, экстренно похудев для съемок фильма

59-летний американский актер Джодж Клуни рассказал, как попал в больницу из-за потери веса для съемок нового фильма. Речь идет о научно-фантастической картине «Полночное небо», которая вышла на днях в западных кинотеатрах. Мужчина играет в ней больного раком ученого, выжившего после глобальной катастрофы. Роль потребовала от звезды худого и болезненного вида.

Оказалось, что за четыре дня до начала съемок Клуни был госпитализирован с сильными болями в животе. Как передает издание Mirror, врачи поставили актеру диагноз панкреатит — ради роли артист быстро сбросил около 12 килограммов с помощью диеты.

«Мне кажется, я слишком старался быстро похудеть и, вероятно, не заботился о себе», — рассказал актер журналистам.

Клуни пришлось провести в больнице несколько дней, а затем потребовалось еще несколько недель для полного выздоровления. Но мужчина остался вдохновлен этой ролью. Он говорит, что это его самый большой режиссерский проект.

«Мы были на леднике в Финляндии, что усложнило нам работу. Но это определенно помогло с созданием персонажа», — рассказывает Клуни о своей болезни.

Он добавил, что для роли ему пришлось не только худеть, но и не бриться, что вызвало недовольство его жены. Несколько месяцев актер носил неопрятную бороду, в которой постоянно застревали остатки еды. А ведь Джордж мог просто воспользоваться накладной бородой, но, как и в случае с худобой, решил идти до конца, чтобы подарить зрителям качественное кино.

Добавим, что фильм должен выйти также на Netflix — 23 декабря.

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