«Прогулка, лепка, рисование»: Утяшева вспомнила, чем с они с Пашей занимали детей на карантине

В одном из недавних интервью Ляйсан Утяшева рассказала о том, как для ее семьи прошла весенняя самоизоляции. Тогда, напомним, были введены первые меры ограничения, связанные с распространением CoViD-19 в нашей стране.

По словам гимнастки, эти недели добровольной вынужденной изоляции прошли для них незаметно. И все благодаря тому, что они с мужем Павлом Волей смогли придумать, чем занять досуг детей — Роберта и Софии. За эти месяцы, как подметила спортсменка, они еще больше сплотились. Каждое их утро было наполнено активностями.

«Чтобы день не был хаотичным, еще в начале карантина мы разработали график активностей на всю неделю, где расписали почасовой распорядок дня», — приводит Hello! слова Ляйсан Утяшевой.

Сначала зарядка, потом полезный и питательный завтрак, далее следовали прогулки, увлекательные занятия, самообразование, игры, обед, время на себя, просмотр телевизора, чтение книг, ужины и так далее.

«Прогулка, лепка, рисование, собирание пазлов — это вообще отдельный навык, который я открыла для себя! Далее — совместные просмотры семейных фильмов и их обсуждение, вечерние сказки и театр теней, разбор гардероба у всех членов семьи и многое другое! Время летело очень быстро, мы переделали все дела», — призналась возлюбленная Паши.

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