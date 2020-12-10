Спектакли Инны Чуриковой в «Ленкоме» отменили ради здоровья артистки

В московском театре «Ленком Марка Захарова» временно отменили все спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой. Руководство труппы решило не рисковать здоровьем 77-летней актрисы и не вызывать ее на сцену, чтобы возможность заразить коронавирусом обошла женщину стороной.

«Мы жалеем Инну Михайловну Чурикову, — цитирует ТАСС директора театра Марка Варшавера. — Потому что нам будет очень жалко, если, не дай бог, что-то случится с нашей прелестной, уникальной артисткой».

Еще один драгоценный актер театра — 82-летний Александр Збруев — от работы не отстранен, но у него другая ситуация: народный артист уже переболел коронавирусом и приобрел антитела. Несмотря на это, коллеги стараются, чтобы он как можно меньше контактировал с окружающими людьми. Из дома в театр его доставляет отдельный транспорт, а и в коридорах учреждения мужчина ходит отдельно от других людей.

Добавим, что, по официальным данным на 10 декабря, в России зафиксировано более 490 тысяч активных случаев заражения коронавирусом. Темпы прироста новых заболевших снизились по сравнению с осенью, однако общая ситуация все еще остается тревожной. Из-за нее в театрах и кинотеатрах вводятся ограничения на количество зрителей в зале.

Смотрите также: