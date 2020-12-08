«И все здоровы»: во время вспышки коронавируса команда Малышевой работала без масок

Знаменитый теледоктор Елена Малышева призналась, что во время вспышки коронавируса ее команда, снимающая передачи «Жить здорово!» и «Здоровья», работала без защитных масок.

«И все здоровы, у нас тяжело никто не болел — у многих антитела. Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно», — цитирует ведущую портал News.ru.

Известный врач добавила, что ждет записи новогодних выпусков своих передач, которые начнутся с 17 декабря. Малышева надеется, что на съемках к ней придет праздничное настроение, потому что в начале зимы она его не ощущает.

Отметим, что, по официальным данным, число активных случаев заболевания коронавирусом в России зимой продолжает расти, однако темпы прироста этого показателя снизились по сравнению с осенью, в некоторые дни он даже уменьшается. На 8 декабря, правда, зафиксировано достаточно большое число — 489324.

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