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«Дразнили сверстники»: адвокат Рудковской рассказала о психологической травме Саши Плющенко

Музыкальный продюсер горой стоит за сына. И в обиду его не даст.

«Дразнили сверстники»: адвокат Рудковской рассказала о психологической травме Саши Плющенко
Яна Рудковская готова до конца защищать положительный образ своего сына. Фото: КП/Владимир Веленгурин.

Скандал с журналистами, которые писали о наличии отклонений у Саши Плющенко продолжается. Его мать Яна Рудковская отвела сына на психологическую экспертизу. Результаты исследования оказались таковы, что 7-летний мальчик получил психотравму, замкнулся в себе, даже отказывался есть и тренироваться. Более того, юный спортсмен переживает о той статье до сих пор.

«После публикации этого материала Саша очень сильно переживал по данному поводу. Его дразнили сверстники и в школе, и на тренировках. Конечно, это отразилось на ребенке», — цитирует портал Sport24 адвоката Рудковской Анну Бутырину.

Юрист подчеркнула: факт того, что полученная психологическая травма подтверждена заключением эксперта, может повлиять на ход уголовного дела по факту клеветы, так как теперь доказаны негативные последствия для ребенка.

Напомним, в начале мая 2020 года в СМИ появилась публикация о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской якобы имеется неких неприятный диагноз. Родители и их звездные друзья выступили в защиту юного фигуриста. Мама мальчика пообещала, что доведет дело до суда.

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