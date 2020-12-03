Утяшева призналась, что мечты об олимпийском золоте привели ее в глубокую депрессию

В юности спортсменка увлекалась визуализированием своих желаний, что в последствии принесло ей боль.

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева написала актуальный в предновогодний период пост в Instagram о загадывании желаний. В нем 35-летняя спортсменка опровергает постулат о том, что мечтать не вредно, и приводит в пример личный опыт.

Женщина поделилась, что с 10 лет мечтала стать олимпийской чемпионкой, сначала просила этого у Деда Мороза, потом осознанно стала визуализировать желаемое.

«Я четко представляла себя с золотой медалью, и как меня поздравляют. Кроме этого, конечно, я пахала по 9 часов 365 дней в году и отказывалась от «вкусняшек» жизни… Никаких дискотек, мальчиков, сладостей, отпусков с родителями и так далее», — вспоминает Ляйсан.

Но чуда не случилось. И сейчас женщина думает о том, что если бы она так сильно не мечтала, то и не испытала бы потом боли и разочарования.

«Та ситуация довела до глубокой депрессии… Это то, куда приводят мечты», — рассказывает Утяшева о себе 18-летней.

С тех пор спортсменка не рассчитывает на чудо и не ждет исполнения своих желаний только потому, что она «хочет этого». Сейчас Ляйсан предпочитает ставить себе реальные цели, заранее продумывая, что она сможет сделать для достижения результата. Супруга Павла Воли руководствуется составленными ею четкими планами, а не страстными желаниями. Отказавшись от последних, она, по собственному признанию, начала дышать полной грудью.

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